Путин сообщил об информационных вбросах о пожаре в Кемерове из-за границы

Президент России Владимир Путин рассказал о попытках посеять панику посредством вбросов через социальные сети, в том числе из-за границы.

Он отметил, что это делается для того, чтобы спровоцировать среди россиян недоверие и столкнуть людей между собой. Об этом глава российского государства заявил в среду в ходе встречи с главой Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, которые доложили Путину о мерах, предпринимаемых для устранения последствий трагедии и установления ее причин.

Напомним, в минувшее воскресенье пожар начался в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате трагедии погибли 64 человека, большинство из которых — дети.