За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

КПРФ внесла в Госдуму законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ и увеличения МРОТ.

Группа депутатов от партии КПРФ внесла в нижнюю палату законопроекты о введении прогрессивной шкалы НДФЛ и повышении МРОТ до 25 тысяч рублей.

Как объяснил в комментарии ИА «Политика Сегодня» соавтор законопроектов член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов, новации помогут пополнить бюджет страны в условиях дефицита источников доходов.

Коммунисты предложили облагать дополнительным налогом граждан с ежегодным доходом более трех миллионов рублей или более 250 тысяч рублей в месяц. Таких людей в стране, по оценке Щапова, не более полумиллиона. Так авторы рассчитывают привлечь в бюджет триллион рублей.

«Предложенные нами условия очень щадящие: максимальная ставка составит 25%. В любой развитой европейской стране сверхбогатые платят 40-70%. Так что массового оттока самых высокооплачиваемых людей можно не ждать», - говорит Щапов.

Депутат объяснил, что законопроект предусматривает сбалансированную систему межбюджетных отношений. Вырученные от введения прогрессивной шкалы НДФЛ средства будут распределятся между регионами страны в равной степени.

Действующую норму МРОТ авторы законопроекта признают устаревшей. Щапов отмечает, что на 11 тысяч рублей можно прожить только «в чистом поле», без одежды, еды и коммунальных платежей.