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17:12   28 Марта 2018
Россия
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За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

КПРФ внесла в Госдуму законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ и увеличения МРОТ.

Группа депутатов от партии КПРФ внесла в нижнюю палату законопроекты о введении прогрессивной шкалы НДФЛ и повышении МРОТ до 25 тысяч рублей.

Как объяснил в комментарии ИА «Политика Сегодня» соавтор законопроектов член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов, новации помогут пополнить бюджет страны в условиях дефицита источников доходов.

Коммунисты предложили облагать дополнительным налогом граждан с ежегодным доходом более трех миллионов рублей или более 250 тысяч рублей в месяц. Таких людей в стране, по оценке Щапова, не более полумиллиона. Так авторы рассчитывают привлечь в бюджет триллион рублей.

«Предложенные нами условия очень щадящие: максимальная ставка составит 25%. В любой развитой европейской стране сверхбогатые платят 40-70%. Так что массового оттока самых высокооплачиваемых людей можно не ждать», - говорит Щапов.

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

Депутат объяснил, что законопроект предусматривает сбалансированную систему межбюджетных отношений. Вырученные от введения прогрессивной шкалы НДФЛ средства будут распределятся между регионами страны в равной степени.

Действующую норму МРОТ авторы законопроекта признают устаревшей. Щапов отмечает, что на 11 тысяч рублей можно прожить только «в чистом поле», без одежды, еды и коммунальных платежей.

«Наши экономисты подсчитали, что МРОТ должен составить 25 тысяч рублей. Есть мнение, что такой МРОТ ударит по малому бизнесу. На самом деле такие копеечные зарплаты очень распространены в различных бюджетных учреждениях, ведомствах и предприятиях. Так что повышение МРОТ скажется по большей части на бюджетниках, а где взять деньги на них мы уже предложили в законопроекте о прогрессивной ставке НДФЛ», - заключил избранник народа.

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Автор: Григорий Рощин
#госдума #мрот #бюджет #парламент #доходы #ндфл #коммунисты
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