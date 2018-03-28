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18:55   28 Марта 2018
Россия
49

Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается

Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера.

В списке погибших 64 человека, среди них - 41 ребенок - таков страшный итог пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Это официальные данные МЧС, Следственного комитета. Усиленно распространяемые в социальных сетях слухи о сотнях жертв трагедии, которые якобы замалчивают власти, к счастью, не нашли подтверждения. В этом могли убедиться сами кемеровчане: накануне несколько активистов, собравшихся на стихийный митинг, побывали в моргах. 

Признали этот факт и многие российские блогеры, которые ранее подхватили непроверенную информацию о сотнях погибших при пожаре и сообщили ее миллионам своих подписчиков. Признали и и извинились.  

 

  

 

 

???????????????? ???????????????? #Кемеровомыстобой На этом видео фото деток и взрослых, которые погибли 25.03.2018 года в тц «Зимняя Вишня» их 64 человека !!!! Кемерово мы скорбим вместе с вами ???? P.S. Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы ???? На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осозновать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Украинский пранкер, известный под именем Евгений Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков), который, возможно сыграл основную роль в распространении слухов о сотнях погибших в «Зимней вишне», и не думал извиняться. Напротив, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что его циничные «розыгрыши» скорее являются сатисфакцией.  

Посттрагедийное. Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский завил об удовлетворении

«Вы ждете от украинского гражданина, что он будет вам улыбаться? <...> Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере», — заявил Вольнов/Кувиков. 

В день трагедии - 25 марта - пранкер выложил в интернет записи телефонных разговоров с сотрудниками моргов в Кемерово. Он представлялся «майором Поздняковым» из МЧС и интересовался, готовы ли морги принять 300 трупов из сгоревшего ТЦ, чем повергал в шок людей. 

Следственный комитет РФ возбудил в отношении Вольнова/Кувикова уголовное дело по статье  282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды). И объявил в розыск. Сам пранкер в интервью заявил, что ему все равно, так как законодательство РФ к нему отношения не имеет.  

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Автор: Мария Владимирова
#россия #кемерово #общество #фейк #вольнов
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