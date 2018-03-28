Российские блогеры извинились за ложь о числе жертв. Украинский пранкер не собирается

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера.

В списке погибших 64 человека, среди них - 41 ребенок - таков страшный итог пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Это официальные данные МЧС, Следственного комитета. Усиленно распространяемые в социальных сетях слухи о сотнях жертв трагедии, которые якобы замалчивают власти, к счастью, не нашли подтверждения. В этом могли убедиться сами кемеровчане: накануне несколько активистов, собравшихся на стихийный митинг, побывали в моргах.

Признали этот факт и многие российские блогеры, которые ранее подхватили непроверенную информацию о сотнях погибших при пожаре и сообщили ее миллионам своих подписчиков. Признали и и извинились.

Актуальные данные: 64 погибших, остальные цифры не подтвердили себя. Извиняемся если наши твиты могли принести вам страдания или напугать. — #MDK (@mudakoff) March 27, 2018

Информация про то, что жертв было больше, чем 64 вроде оказалась не подтвержденной. Крайне рад ошибиться. — Данила Поперечный (@Spoontamer) March 28, 2018

Украинский пранкер, известный под именем Евгений Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков), который, возможно сыграл основную роль в распространении слухов о сотнях погибших в «Зимней вишне», и не думал извиняться. Напротив, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что его циничные «розыгрыши» скорее являются сатисфакцией.

«Вы ждете от украинского гражданина, что он будет вам улыбаться? <...> Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере», — заявил Вольнов/Кувиков.

В день трагедии - 25 марта - пранкер выложил в интернет записи телефонных разговоров с сотрудниками моргов в Кемерово. Он представлялся «майором Поздняковым» из МЧС и интересовался, готовы ли морги принять 300 трупов из сгоревшего ТЦ, чем повергал в шок людей.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении Вольнова/Кувикова уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды). И объявил в розыск. Сам пранкер в интервью заявил, что ему все равно, так как законодательство РФ к нему отношения не имеет.