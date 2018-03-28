Тулеев начал встречаться с родственниками жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев начал встречаться с родственниками жертв крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где ранее погибли 64 человека.

По информации пресс-службы администрации области, глава региона выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара людей.

Первые просьбы, которые были озвучены близкими жертв, Тулеев, как отмечается, уже поручил исполнить. К примеру, об организации санаторно-курортного лечения для матери двоих погибших в торговом центре детей. Кроме того, родственники жертв обращаются к губернатору с вопросами, связанными с организацией похорон, расходованием материнского капитала и решением различного рода бытовых проблем.