Шойгу: ВС РФ усовершенствовали методы индивидуальной работы с военными

Министр обороны отметил, что личные достижения и особенности военных оцениваются на всех этапах службы.

Усовершенствование системы индивидуальных методов работы с военнослужащими позволило вывести моральную и психологическую подготовку военных на новый уровень, заявил Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что высшие должностные лица на постоянной основе изучают личные характеристики военных на каждом этапе: от военного комиссариата до контрактной службы. Он добавил, что новые методики психологического отбора внедряются повсеместно.

Глава Минобороны добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина, ведется активная работа по решению социально-экономических проблем военных и их семей: развивается культурно-досуговая инфраструктура, решаются вопросы по трудоустройству и медицинскому обеспечению семей военнослужащих.