МИД РФ ответит на высылку российских дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел России ответит на высылку российских послов из Киева, Одессы и Харькова. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

В министерства напомнили, что администрация Украины 26 марта проявила «солидарность» с волной русофобии, начатой Великобританией по так называемому «делу Скрипаля». При этом в ведомстве отметили, что инцидент не имеет к Киеву никакого отношения. Однако украинская сторона все же выслала 13 российских дипломатов.

Курс Киева, взятый на нанесение максимального ущерба отношениям России и Украины, есть следствие деятельности политиков, дорвавшихся до власти после государственного переворота 2014 года. Действия украинской власти направлены на желание «выслужиться» перед западными «партнерами», отметили в МИД.

Министерство примет ответные меры на высылку дипломатов из Украины. Отмечается, что ответ станет «весьма чувствительным».