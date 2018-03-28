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 Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове
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17:15   28 Марта 2018
Россия
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МИД РФ ответит на высылку российских дипломатов из Украины

МИД РФ ответит на высылку российских дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел России ответит на высылку российских послов из Киева, Одессы и Харькова. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

В министерства напомнили, что администрация Украины 26 марта проявила «солидарность» с волной русофобии, начатой Великобританией по так называемому «делу Скрипаля». При этом в ведомстве отметили, что инцидент не имеет к Киеву никакого отношения. Однако украинская сторона все же выслала 13 российских дипломатов.

Курс Киева, взятый на нанесение максимального ущерба отношениям России и Украины, есть следствие деятельности политиков, дорвавшихся до власти после государственного переворота 2014 года. Действия украинской власти направлены на желание «выслужиться» перед западными «партнерами», отметили в МИД.

Министерство примет ответные меры на высылку дипломатов из Украины. Отмечается, что ответ станет «весьма чувствительным».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #политика #мид рф #высылка российских послов
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