Кириенко о трагедии в Кемерове: Чужого горя нет

Пожар в кемеровском торговом центре - трагическое событие, после которого предстоит сделать множество выводов, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

В воскресенье, 25 марта, в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар, унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Кириенко заметил, что россияне тяжело восприняли произошедшее. Люди по всей стране выходили на улицы и создавали стихийные мемориалы. Однако, к сожалению, подобные истории также используют провокаторы. С ними российскому руководству и предстоит бороться.