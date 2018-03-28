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Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

 Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК

Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК
Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

 Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

 Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года

Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года
17:06   28 Марта 2018
Россия
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Кириенко о трагедии в Кемерове: Чужого горя нет

Кириенко о трагедии в Кемерове: Чужого горя нет

Пожар в кемеровском торговом центре - трагическое событие, после которого предстоит сделать множество выводов, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

В воскресенье, 25 марта, в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар, унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Кириенко заметил, что россияне тяжело восприняли произошедшее. Люди по всей стране выходили на улицы и создавали стихийные мемориалы. Однако, к сожалению, подобные истории также используют провокаторы. С ними российскому руководству и предстоит бороться.

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Автор: Юлия Халус
#россия #пожар #кемерово #новости #кириенко
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