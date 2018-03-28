На Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге горит дом

Высотный дом загорелся рядом со станцией метро «Пионерская». Жители верхних этажей просят о помощи, однако пожарная служба пока не может до них дотянуться.

По данным источника ИА «Политика сегодня», сейчас происходит эвакуация жильцов дома. Информации о пострадавших пока нет.

На месте происшествия работает отряд Федеральной пожарной службы № 4 Выборгского района. Машины оперативных служб продолжают подъезжать к дому.

На данный момент в доме работает одна пожарная лестница, жители 22 этажа просят их спасти. Спасатели пытаются принять меры, однако пожарная лестница остановилась на уровне девятого этажа.