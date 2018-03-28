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Морской вокзал в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения бесхозного предмета

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 Версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна, заявил глава СК

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Конгресс запретил киевским властям передавать американское оружие батальону «Азов»

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 Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове
Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

Португалия отзывает своего посла из РФ для консультаций

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Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей в Ираке и САР с 2014 года
16:57   28 Марта 2018
Россия
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На Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге горит дом

На Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге горит дом

Высотный дом загорелся рядом со станцией метро «Пионерская». Жители верхних этажей просят о помощи, однако пожарная служба пока не может до них дотянуться.

По данным источника ИА «Политика сегодня», сейчас происходит эвакуация жильцов дома. Информации о пострадавших пока нет.

На месте происшествия работает отряд  Федеральной пожарной службы № 4 Выборгского района. Машины оперативных служб продолжают подъезжать к дому.

На данный момент в доме работает одна пожарная лестница, жители 22 этажа просят их спасти. Спасатели пытаются принять меры, однако пожарная лестница остановилась на уровне девятого этажа.

 

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Автор: Юлия Стрелкова
#россия #санкт-петербург #чп
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