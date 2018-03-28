Очевидцы пожара рассказали, как проходила эвакуация из горящего ТЦ в Кемерове

Трагедия, произошедшая в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», породила много слухов, которые растиражировали в соцсетях и блогах.

Однако очевидцы тех событий опровергают эту дезинформацию. Люди рассказывают правду о том, что происходило в ТЦ на своих страницах в соцсетях. С некоторыми кемеровчанами удалось выйти на связь Nation News.

При пожаре в ТЦ в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 67 человек пострадали. Трагедия шокировала всю страну, однако распространения нелепых фейков избежать не удалось. Слухи о 300-400 погибших расходились по соцсетям и мессенджерам. Приводились сведения о том, что тела якобы свозят на хладокомбинат, чтобы о масштабах трагедии не узнала общественность.

Также ходили слухи о том, что в местных моргах не хватает мест. Позже стало известно, что первоисточником этой лжи выступает украинский пранкер Евгений Вольнов. Он обзванивал госорганы и медицинский учреждения и выяснял, куда можно везти сотни жертв пожара. Информацию подхватили популярные паблики и видеоблогеры и трагедия стала обрастать новыми подробностями.

Видеоблогер Николай Соболев сравнил пожар в «Зимней вишне» с аварией на Чернобыльской АЭС и выразил мнение, что в обоих случаях власти скрывают правду о жертвах. Возмущенные жители города собрались на митинги, где потребовали рассказать правду о происшествии. Однако руководство города изначально озвучило достоверную информацию, в чем люди позже убедились сами.

Разоблачать созданные в сетях фейки помогают сами жители Кемерово. Евгения Басовская рассказала в соцсетях историю спасения ее семьи, которая в полном составе - муж и три ребенка - пришла на просмотр мультика. Она подчеркнула, что кинозал не был заперт и о пожаре им сообщили, просто покидать зал было сложно из-за паники и большого количества детей. Девушка выразила мнение, что в таком количестве жертв виновна несработавшая пожарная сигнализация и халатное отношение сотрудников ТЦ к обязанностям.

Полина Ч., 2001 год рождения также рассказала о том, происходило на территории центра в тот злополучный день. Она тоже отметила халатное отношение сотрудников ТЦ.

Также корреспонденту удалось пообщаться с другим участником событий 25 марта - Дмитрием Хорошавцевым. Он рассказал о закрытых эвакуационных дверях и о том, что людей выводили из здания крайне неорганизованно.