В Шотландии арестована бывший каталонский министр Клара Понсати.

Как отмечает в среду агентство AFP, беглого политика заключили под арест в соответствии с действующим ордером.

#UPDATE Former Catalan minister Clara Ponsati, who is wanted by Spain for her role in last year's independence bid, surrenders to Scottish police to face arrest under a European warrant https://t.co/444JN5euD6 pic.twitter.com/LcwDqCChGQ — AFP news agency (@AFP) March 28, 2018

Ранее экс-главу Каталонии и членов его правительства обвинили в организации незаконного референдума о независимости от Испании, которая по его результатам была провозглашена в одностороннем порядке. На минувшей неделе Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Пучдемона и еще четырех его соратников. В это время он находился в Финляндии. Бывшего главу Каталонии задержали в собственной машине.