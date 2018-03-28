Из Восточной Гуты вывезено девять тысяч боевиков

Ранее Сирийская армия при поддержке вооруженных сил России создала гуманитарные коридоры для эвакуации.

За время работы эвакуационного коридора в окрестностях Дамаска, из Восточной Гуты было вывезено более 128 тысяч человек, среди которых девять тысяч — боевики и их семьи, сообщает министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Военная операция в пригороде Дамаска проходит также, как и в уже освобожденных городах: подвергая боевиков бомбардировками и удерживая их в осаде, военные вынуждают их согласиться на эвакуацию.