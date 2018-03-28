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Из Восточной Гуты вывезено девять тысяч боевиков

Из Восточной Гуты вывезено девять тысяч боевиков

Ранее Сирийская армия при поддержке вооруженных сил России создала гуманитарные коридоры для эвакуации.

За время работы эвакуационного коридора в окрестностях Дамаска, из Восточной Гуты было вывезено более 128 тысяч человек, среди которых девять тысяч — боевики и их семьи, сообщает министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Военная операция в пригороде Дамаска проходит также, как и в уже освобожденных городах: подвергая боевиков бомбардировками и удерживая их в осаде, военные вынуждают их согласиться на эвакуацию.

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Автор: Юлия Стрелкова
#россия #сирия #восточная гута
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