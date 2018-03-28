Пожарную систему в сгоревшем кемеровском ТЦ монтировал повар-кондитер

Сотрудник компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в печально известном торговом центре «Зимняя вишня», Александр Никитин не имел должной квалификации для такого рода деятельности.

Мужчина закончил профтехучилище по специализации повар-кондитер. Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ в суде.

Отмечается, что подозреваемый не имел никакой надлежащей специальности. У него нет диплома и соответствующей квалификации.

«Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности — непонятно», — подчеркнул представитель Следственного комитета.

Напомним, в минувшее воскресенье в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался пожар. Согласно предварительным данным, в результате погибли 64 человека, большинство из них — дети.