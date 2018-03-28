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16:33   28 Марта 2018
Россия
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Источник: в зоне горения у дилерского центра в Петербурге находится цистерна с тремя тоннами масла

Источник: в зоне горения у дилерского центра в Петербурге находится цистерна с тремя тоннами масла

Источник ИА «Политика сегодня» сообщил, что площадь пожара в дилерском центре в Петербурге распространилась до 500 квадратных метров.

Также в зону горения попала подземная емкость с тремя тоннами масла. К месту пожара по адресу улица Савушкина, 103 прибыли 25 пожарных машин и 100 сотрудников экстренных служб.

Возгорание произошло в отделе, где хранятся масляная краска и шины. В этом помещении сработала пожарная сигнализация. В дилерском центре на среду, 28 марта, была запланирована плановая проверка пожарной безопасности. Сотрудники центра эвакуировались, в здании остались только два автомобиля.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #петербург #чп #общество #пожар в дилерском центре в петербурге #савушкина 103
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