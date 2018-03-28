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16:43   28 Марта 2018
Россия
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Минобороны сообщило о планах развития Северного флота

Минобороны сообщило о планах развития Северного флота

Коллегия Минобороны РФ рассмотрит ход реализации Плана деятельности Северного флота в свете майских указов президента 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания заявил, что оборонное ведомство страны продолжает перевооружение соединений и воинских частей, а также ведется строительство объектов для их размещения.

Шойгу отметил, что на начало года доля современного вооружения и военной техники на флоте достигла 46%. По его словам, одним из приоритетных остается арктическое направление. За минувший год на Северный флот поступило 1090 современных образцов вооружения и военной техники, отметил министр.

В 2018 году флот уже получил ледокол «Илья Муромец», также вскоре будет передано судно тылового обеспечения «Эльбрус». Министр обороны добавил, что продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами «Ясень» и «Борей».

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #минобороны #шойгу #политика #северный флот
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