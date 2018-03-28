Названа причина пожара на крыше многоэтажного дома в Грозном

В МЧС РФ назвали причину пожара на крыше 12-этажного дома в Грозном.

Об этом сообщает в среду РИА Новости. Отмечается, что причиной пожара послужил человеческий фактор.

Напомним, в понедельник на крыше высотки на проспекте имени Ахмата-Хаджи Кадырова в центре столицы Чечни вспыхнул пожар. В результате ЧП, по данным регионального Минздрава, никто не пострадал. Охваченная пламенем площадь составила 300 квадратных метров. Квартиры жильцов дома также не пострадали.

В ликвидации возгорания были задействованы 14 единиц техники. В настоящее время на крыше разбирают завалы, вывозят мусор.