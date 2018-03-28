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МИД РФ ответит на высылку российских дипломатов из Украины

МИД РФ ответит на высылку российских дипломатов из Украины

 За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

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Арестована бывший каталонский министр Клара Понсати

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16:16   28 Марта 2018
Весь мир
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Мальта объявила об отзыве посла в России

Мальта объявила об отзыве посла в России

Причиной такого решения указывается консультация по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом в среду, 28 марта, сообщает мальтийское правительство.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта попали в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом. Лондон уверяет, что препарат, которым отравили экс-полковника, ранее разрабатывался в СССР. Россия в свою очередь отрицает причастность к покушению на Скрипалей.

Тем не менее британский премьер Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов из страны. Ее примеру последовали еще несколько стран.

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Автор: Юлия Халус
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