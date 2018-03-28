И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов

Арабские племена восстали против новых хозяев на севере Сирии. ООН сообщает о репрессиях местных жителей со стороны курдов.

Офицер армейской разведки США погиб во время восстания племени Аль-Бухамисс в сирийском городе Аль-Мансура под Раккой. По данным EMN News, Салех аль-Мухмид работал в составе курдской коалиции Сирийские демократические силы – союзников США в арабской республике. В распоряжении агентства оказалось видео с места событий. Несколькими днями ранее арабы подняли восстание против курдов, контролирующих провинцию Ракка. Повстанцы захватили контрольно-пропускные пункты на ключевых трассах и подожгли покрышки.

В октябре прошлого года расположенный на реке Евфрат город Ракка перешел под контроль СДС. При поддержке ВВС международной коалиции и американского спецназа курды выбили из города боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). После американских бомбардировок большинство кварталов лежали в руинах. ООН признала 80% Ракки непригодными для жизни. Представитель Белого дома в антиигиловской коалиции Бретт Макгерк заверял, что Америка поможет расчистить завалы, восстановить дома и коммуникации, но Ракка по-прежнему мертвый город.

На фоне общей разрухи и жестоких нравов новых хозяев большинство арабов были вынуждены искать спасения в лагерях для беженцев. В докладе Совета по правам человека ООН комиссары сообщали, что СДС развернули на захваченных территориях масштабную мобилизацию. Угрожая расправой, курды вербовали в свои ряды подростков. Комиссии известны случаи арестов за отказ вступать в силы СДС и другие факты нарушения прав человека.

«Журналисты и активисты подвергаются запугиваниям и арестам за сообщения о предполагаемых нарушениях, совершаемых Сирийскими демократическими силами и международной коалицией в Эр-Ракке, Талль-эль-Абьяде и Эт-Табке. В нескольких случаях Силы арестовывали и задерживали родственников разыскивавшихся активистов на срок до шести недель для того, чтобы получить информацию об их местонахождении и вынудить активистов обнаружить себя», - говорится в документе.

Представитель сирийской оппозиции, основатель и президент издательства «Библос консалтинг» Али Салим Асад видит причины восстания под Раккой в том, что курды вышли из под контроля своих покровителей. В комментарии ИА «Политика Сегодня» эксперт подчеркнул, что в сирийском кризисе начинается новый этап в борьбе за передел территорий.

«Вина курдов в том, что они якобы хотят контролировать эти территории. Аппетит к ним приходит во время еды. Они хотят заглатывать все большие территории при поддержке США. Но американцы ненадежные союзники. Они не готовы жертвовать своими солдатами для защиты курдов. Курдов использовали как козырь, чтобы торговаться с Россией в Сирии. Идет передел. Турция не хочет иметь под боком курдский анклав. Начинается новый этап борьбы», - говорит господин Али.

19 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы его страны не ограничатся взятием курдского кантона Африн на севере Сирии и будут продвигаться дальше на восток. Он подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока сотни городов вплоть до границы с Ираком не будут очищены от боевиков. Упомянутые территории контролируют курдские отряды народной самообороны (YPG) – боевое крыло СДС. Анкара заявляет, что YPG связаны с Рабочей партией Курдистана, признанной террористической в ЕС и США.