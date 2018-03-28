Мы в соц.сетях:
МИД РФ ответит на высылку российских дипломатов из Украины

МИД РФ ответит на высылку российских дипломатов из Украины

 За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Арестована бывший каталонский министр Клара Понсати

Арестована бывший каталонский министр Клара Понсати

 И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов

И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов
МИД РФ ответит на высылку российских дипломатов из Украины

МИД РФ ответит на высылку российских дипломатов из Украины

 За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог

За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Арестована бывший каталонский министр Клара Понсати

Арестована бывший каталонский министр Клара Понсати

 И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов

И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов
16:08   28 Марта 2018
Россия
35

Кадыров призвал строго наказывать за ложь о числе жертв трагедии в Кемерове

Кадыров призвал строго наказывать за ложь о числе жертв трагедии в Кемерове

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал строго наказывать распространяющих ложные сведения о числе погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Как отметил Кадыров, 28 марта Россия находится в трауре в связи с трагедией, унесшей жизни 64 кемеровчан. Однако в интернете до сих пор появляются ложные сведения о том, что жертв якобы намного больше.

Глава Чечни подчеркнул, что на фоне такой трагедии попытки тиражировать ложь о количестве жертв бесчеловечны, поэтому наказание должно быть строгим.

Ранее власти Кузбасса сообщали, что украинский пранкер обзванивал кемеровские морги после пожара в «Зимней вишне» и сообщал сотрудникам о сотнях жертв. В отношении него СК РФ завел уголовное дело.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#пожар #кадыров #кемерово #наказание
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог Россия
За бедных заплатят богатые. Коммунисты предложили изменить подоходный налог
КПРФ внесла в Госдуму законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ и увеличения МРОТ.
17:12   28 Марта 2018
33
Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра Россия

Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

17:08   28 Марта 2018
57
И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов Весь мир

И вспыхнет пламя. Коренное население сирийский Ракки остервенело от диктата курдов

16:50   28 Марта 2018
49
Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей Россия

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

15:33   28 Марта 2018
8476
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

 Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией