Кадыров призвал строго наказывать за ложь о числе жертв трагедии в Кемерове

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал строго наказывать распространяющих ложные сведения о числе погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Как отметил Кадыров, 28 марта Россия находится в трауре в связи с трагедией, унесшей жизни 64 кемеровчан. Однако в интернете до сих пор появляются ложные сведения о том, что жертв якобы намного больше.

Глава Чечни подчеркнул, что на фоне такой трагедии попытки тиражировать ложь о количестве жертв бесчеловечны, поэтому наказание должно быть строгим.

Ранее власти Кузбасса сообщали, что украинский пранкер обзванивал кемеровские морги после пожара в «Зимней вишне» и сообщал сотрудникам о сотнях жертв. В отношении него СК РФ завел уголовное дело.