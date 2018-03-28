Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

Когда у города появятся собственные деньги.

3 апреля Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Его внес губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона предлагает областным парламентариям право выбора градоначальника, которого ранее избирали горожане, передать городской думе. Решать, кто будет мэром, по задумке губернатора, муниципальные депутаты будут из предложенных специальной конкурсной комиссией кандидатов. Если поправки одобрит ЗакС, то в сентябре 2018 года выборы мэра Екатеринбурга пройдут уже по новой схеме.

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, представляющий сегодня регион в Совете Федерации, в беседе с ИА «Политика Сегодня» заявил, что отмена прямых выборов при существующих условиях финансирования - вполне понятна.

«Местное самоуправление сегодня, к сожалению, не обеспечивается полностью финансами. Не имеет достаточных закрепленных налогов за своим бюджетом, чтобы не зависеть от областного. В этом вся проблема. Человек приходит к власти в результате народных выборов, а денег нет для того, чтобы выполнить все то, что он обещал людям. Поэтому отмена прямых выборов кажется мне вполне логичной», — сказал Россель.

При этом он считает, что эта мера будет временной. Как только местное самоуправление получит большую самостоятельность в финансовых вопросах, вернутся прямые выборы. Сейчас по поручению президента РФ разрабатывается законопроект о закреплении налогов за местным самоуправлением, что должно избавить бюджеты городов от влияния областных.

В Екатеринбурге с 2013 года действует система двойного управления. Мэр, который выполняет представительские функции, в частности, организует работу городской думы, и глава администрации, который отвечает за формирование и исполнение городского бюджета, социально-экономическое развитие. Мэром Екатеринбурга сегодня является Евгений Ройзман, сити-менеджер - Александр Якоб.