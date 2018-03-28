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Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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15:51   28 Марта 2018
Россия
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Скончался бывший депутат Госдумы Валентин Романов

Скончался бывший депутат Госдумы Валентин Романов

Экс-депутат Госдумы от фракции КПРФ, член президиума ЦК КПРФ в 1997-2017 годах, кандидат экономических наук Валентин Романов умер в возрасте 80-и лет.

Об этом проинформировали на официальном сайте КПРФ. Романов был избран депутатом ГД РФ и стал членом данной фракции в 1995 году. На протяжении длительного периода времени он возглавлял кадровую комиссию при президиуме ЦК КПРФ.

Труд Романова как депутата был отмечен почетной грамотой президента Российской Федерации.

На сайте партии также приводятся слова председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, который сообщил, что однопартийцы глубоко скорбят в связи со смертью Романова и выражают соболезнования его семье.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #госдума #кпрф #общество #депутат #валентин романов
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