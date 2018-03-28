Путин заявил о необходимости проверки работы торговых центров

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики поручил проверить работу российских ТРЦ, обеспечить безопасность посетителей.

Заседание началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Путин, обращаясь к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, поручил пересмотреть действующее законодательство страны с целью обеспечения безопасности граждан.

Глава государства также поручил оказать необходимую поддержку. Путин при этом отметил, что региональные власти сделают все возможное со своей стороны, но правительство должно помочь в случае необходимости. Медведев сообщил, что некоторые решения уже приняты, но в Кабмине подумают над тем, что еще можно сделать.