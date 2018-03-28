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15:48   28 Марта 2018
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В Кемерове арестован охранник «Зимней вишни»

В Кемерове арестован охранник «Зимней вишни»

В среду Заводский районный суд города Кемерово принял решение об аресте Сергея Антюшина, который ранее работал в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Антюшину вменяются три статьи УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «причинение смерти по неосторожности». 

Версия следствия гласит, что сотрудник частной охранной организации отключил систему оповещения граждан при получении сигнала о пожаре.

Суд постановил поместить Антюшина под стражу на срок в один месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года.

Антюшин выразил несогласие с решением суда и намерен его обжаловать.

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Автор: Юлия Стрелкова
#пожар #чп #кемерово
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