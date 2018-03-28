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Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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15:38   28 Марта 2018
Россия
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Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны оказать дополнительную помощь пострадавшим при крупном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.

Он также подчеркнул, что региональные власти будут делать все необходимое, чтобы помочь пострадавшим гражданам. Однако, заметил Путин, если требуется помощь со стороны федерального центра, то важно обратить на это внимание и сделать все необходимое со стороны правительства. Слова главы государства приводит в среду ТАСС.

Отмечается, что перед началом работы участники совещания почтили минутой молчания память жертв трагедии.

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Автор: Алла Ларионова
#помощь #путин #пожар #правительство #кемерово #тц зимняя вишня
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