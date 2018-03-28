Путин начал совещание по экономическим вопросам с минуты молчания

Представители экономического блока и президент России Владимир Путин почтили молчанием память погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.

Об этом в Twitter сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Владимир Путин начал совещание с экономическим блоком правительства с минуты молчания в память погибших в Кемерове pic.twitter.com/9EP0jqOw5e — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 28, 2018

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Глава государства объявил 28 марта днем траура по погибшим.