Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

По последним данным, трагедия в Кемерове унесла жизни 64 людей, 41 из которых — дети. До конца следствия точные цифры названы не будут. Вот только неточных уже назвали достаточно.

Вопреки ложным данным, которые распространяли пользователи социальных сетей и подхватили некоторые СМИ, работники моргов сообщили, что официальные цифры совпадают с реальностью.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах активно распространялись данные, что жертв трагедии значительно больше, а медицинские учреждения заполнены сотнями погибших. Позже выяснилось, что дезинформацию распространял украинский пранкер Евгений Вольнов, известный своими циничными розыгрышами. Он представлялся сотрудником МЧС, звонил в морги и сообщал, что в ближайшее время туда «подвезут сотни трупов». Сейчас против пранкера завели уголовное дело.

Другие российские блогеры, в погоне за популярностью, подхватили ложные сообщения о 300 погибших, игнорируя горе людей. Самый популярный российский youTube-блогер, известный «активной гражданской позицией» Николай Соболев сообщил четырем миллионам подписчиков о том, что власти якобы замалчивают подробности трагедии в кемеровском ТЦ, как в свое время советское руководство ничего не сообщало об аварии в Чернобыле. Сейчас Николай Соболев скрыл ролик, посвященный пожару в Кемерове и извинился перед подписчиками за предоставление ложной информации.

Крупнейшее сообщество во ВКонтакте — MDK, не раз глумившееся над разного рода трагедиями, также подхватило ничем не подтвержденные данные о количестве жертв. Позже и они принесли извинения своей аудитории, что, нужно заметить, не характерно для данного паблика.

Несмотря на волны дезинформации, сопутствующие любой трагедии, большинству представителей СМИ и блогосферы хватило профессиональной этики принести извинения за распространение ложных сведений. Исключением стал оппозиционный блогер Kamikadze-D, продолжающий продвигать тезисы вроде «в кемеровской трагедии виноват лично Путин». И дело здесь не в оценке морально-нравственных качеств президента и не в отношении к нему. Случай уникален тем, что в попытке экстраполировать личное отношение к власти на свою аудиторию, блогер Дмитрий Иванов использует любые средства.

Главный навык, необходимый для выживания в информационную эпоху — умение тщательно проверять информацию. Если оставить в стороне тяжелую эмоциональную составляющую трагедии, можно быстро найти несколько аргументов в пользу того, что сведения о сотнях погибших не заслуживают доверия.

Ранее СМИ сопоставили данные о количестве проданных билетов на развлекательные мероприятия, показания свидетелей, которые смогли эвакуироваться из торгового центра, и пришли к выводу о том, что официальные цифры наиболее приближены к реальному положению дел.

Если предположить, что в пожаре погибло действительно 200-300 человек, становится неясным, почему их близкие и родственники до сих пор не заявили об их пропаже. Кроме того, в век смартфонов, гаджетов и быстрого доступа в интернет, такое количество жертв скрыть очень трудно.