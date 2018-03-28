Путин поручил формализовать задачи из послания Федеральному собранию

Российский лидер Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого дал поручение формализовать задачи, поставленные в послании Федеральному собранию.

В совещании поучаствовали глава Кабмина Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, министры финансов Антон Силуанов и экономического развития Максим Орешкин, а также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Путин сказал участникам совещания, что намерен обсудить с ними экономическую повестку дня и обсудить реализацию отдельных положений послания президента Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что необходимо формализовать задачи, обозначенные в послании.

Как сообщалось ранее, глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что реализация стратегических задач из послания Путина Федеральному собранию оценивается примерно в восемь триллионов рублей.