Реквием Верди в память о жертвах пожара в Кемерово прозвучит в Мариинском театре

Концерт, посвященный памяти жертв крупного пожара в Кемерово, состоится в среду в Санкт-Петербурге на сцене концертного зала Мариинского театра.

Об этом сообщает Interessant со ссылкой на пресс-службу театра. Отмечается, что в 20.00 по московскому времени в исполнении солистов Ольги Бородиной, Отара Джорджикии, Татьяны Сержан, Станислава Трофимова, а также хора и симфонического оркестра всемирно известного петербургского театра на сцене Концертного зала прозвучит Реквием Джузеппе Верди. В качестве дирижера выступит маэстро Валерий Гергиев.

«Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. По предварительной информации, жертвами стали 64 человека, 41 из них - дети.