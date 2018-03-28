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Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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15:27   28 Марта 2018
Россия
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Реквием Верди в память о жертвах пожара в Кемерово прозвучит в Мариинском театре

Реквием Верди в память о жертвах пожара в Кемерово прозвучит в Мариинском театре

Концерт, посвященный памяти жертв крупного пожара в Кемерово, состоится в среду в Санкт-Петербурге на сцене концертного зала Мариинского театра.

Об этом сообщает Interessant со ссылкой на пресс-службу театра. Отмечается, что в 20.00 по московскому времени в исполнении солистов Ольги Бородиной, Отара Джорджикии, Татьяны Сержан, Станислава Трофимова, а также хора и симфонического оркестра всемирно известного петербургского театра на сцене Концертного зала прозвучит Реквием Джузеппе Верди. В качестве дирижера выступит маэстро Валерий Гергиев.

«Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших»,  — отметили в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. По предварительной информации, жертвами стали 64 человека, 41 из них - дети.  

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Автор: Алла Ларионова
#траур #кемерово #общество #мариинский театр #тц зимняя вишня
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