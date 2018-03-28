Белоусов заявил о необходимости корректировки законов после трагедии в Кемерове

Следует уничтожить все лазейки, с помощью которых крупный бизнес смог бы замаскироваться под малый для ухода от контроля, объяснил помощник президента России Андрей Белоусов.

В воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Глава МЧС Владимир Пучков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что здание ТЦ проверялось в последний раз в 2016 году. Однако арендаторами торговых помещения являются представители малого бизнеса, освобожденные от проверок.

Белоусов, комментируя произошедшее в Кемерове, заявил, что законы следует изменить, чтобы крупный бизнес не смог маскироваться под малый для ухода от проверок.