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Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

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Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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15:18   28 Марта 2018
Россия
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Белоусов заявил о необходимости корректировки законов после трагедии в Кемерове

Белоусов заявил о необходимости корректировки законов после трагедии в Кемерове

Следует уничтожить все лазейки, с помощью которых крупный бизнес смог бы замаскироваться под малый для ухода от контроля, объяснил помощник президента России Андрей Белоусов.

В воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Глава МЧС Владимир Пучков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что здание ТЦ проверялось в последний раз в 2016 году. Однако арендаторами торговых помещения являются представители малого бизнеса, освобожденные от проверок.

Белоусов, комментируя произошедшее в Кемерове, заявил, что законы следует изменить, чтобы крупный бизнес не смог маскироваться под малый для ухода от проверок.

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Автор: Юлия Халус
#пожар #кемерово #новости #общество #белоусов #зимняя вишня
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