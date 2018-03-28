МЧС рассказало, как спастись из горящего торгового центра

Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области обнародовало на своих страницах в социальных сетях памятку с правилами поведения при эвакуации из торговых центров при пожаре.

Спасатели советуют гражданам проявлять спокойствие и выдержку в тех случаях, если в ТЦ звучат крики о пожаре, видно пламя или появился запах дыма. В МЧС советуют оценить обстановку, выяснив откуда исходит реальная опасность. После этого стоит без паники покинуть здание, воспользовавшись ближайшим известным выходом. Также спасатели призывают позвонить и сообщить о случившемся в пожарную охрану.

Если человеку предстоит перейти по задымленным помещениям, необходимо задержать дыхание или закрыть нос тканью, желательной смоченной водой. Стоит стараться успокаивать тех, кто проявляет панику. МЧС советует в толпе во время пожара согнуть руки в локтях и прижать их по бокам, сжав кулаки, корпус тела необходимо наклонить назад, упирая ноги в пол. Спасатели призывают оказавшихся в таких условиях граждан сдерживать напор спиной и постепенно освобождать пространство перед собой.

Не стоит прятаться в замкнутых помещениях горящего здания или на других этажах. Необходимо помнить, что пользоваться лифтами во время пожара в ТЦ тоже нельзя.