Совфед не исключил реформу надзорной системы после пожара в Кемерове

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко допустила, что после анализа всех причин трагедии в Кемерово могут произойти реформы системы контролирующих органов.

Ситуация с торговым центром в Кемерове показала, что система надзорных органов в стране нуждается в тщательном анализе и реформах для того, чтобы работать на результат, сказала Матвиенко. Спикер отметила, что сейчас необходимо разобраться в причинах произошедшего и сделать выводы.

Расследованием причин пожара в кемеровском ТЦ занимаются лучшие следователи, поэтому люди могут быть уверены в объективности выводов. Матвиенко также сказала, что парламентарии проанализируют состояние действующего законодательства и сделают свои выводы.

Пожар в четырехэтажном здании ТЦ в Кемерово вспыхнул в воскресенье. Жертвами пожара стали 64 человека.