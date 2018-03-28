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Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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15:16   28 Марта 2018
Россия
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Совфед не исключил реформу надзорной системы после пожара в Кемерове

Совфед не исключил реформу надзорной системы после пожара в Кемерове

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко допустила, что после анализа всех причин трагедии в Кемерово могут произойти реформы системы контролирующих органов.

Ситуация с торговым центром в Кемерове показала, что система надзорных органов в стране нуждается в тщательном анализе и реформах для того, чтобы работать на результат, сказала Матвиенко. Спикер отметила, что сейчас необходимо разобраться в причинах произошедшего и сделать выводы.

Расследованием причин пожара в кемеровском ТЦ занимаются лучшие следователи, поэтому люди могут быть уверены в объективности выводов. Матвиенко также сказала, что парламентарии проанализируют состояние действующего законодательства и сделают свои выводы.

Пожар в четырехэтажном здании ТЦ в Кемерово вспыхнул в воскресенье. Жертвами пожара стали 64 человека.

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Автор: Ольга Шпакова
#пожар #матвиенко #совфед #кемерово #реформы #зимняя вишня
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