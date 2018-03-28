Госпрограммы стоит частично переформатировать с учетом послания президента — Медведев

Государственные программы должны быть частично переформатированы с учетом послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было оглашено 1 марта этого года.

Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе расширенного заседания коллегии Минэкономразвития в среду. Слова главы российского правительства приводит ТАСС.

При этом премьер отметил, что сам проектный, программный подход в кабмине считают абсолютно правильным, так как благодаря ему удалось достичь определенных показателей сразу по нескольким направлениям экономической и социальной жизни страны. Однако, подчеркнул российский премьер-министр, правительству стоит быть готовым к тому, какие-то позиции придется все же переверстывать.