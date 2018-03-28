Эрдоган подтвердил, что Анкара не примет мер в отношении Москвы по «делу Скрипаля»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у государства нет причин принимать какие-либо меры в отношении России по так называемому «делу Скрипаля».

Политик отметил, что Анкаре нет необходимости брать пример со стран-участниц НАТО и Евросоюза. Слова турецкого лидера привела газета Haberturk.

«Мы не разделяем понятия «а давайте поступим также» в подобных ситуациях», — подчеркнул Эрдоган.

Накануне несколько стран Евросоюза и НАТО выслали российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Власти Великобритании нашли в произошедшем «русский след». Именно Лондон дал толчок новой волне русофобии в Европе.