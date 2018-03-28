Реализация послания Путина Федеральному собранию потребует восемь триллионов рублей

Российские ведомства проводят расчеты по расходам на реализацию послания российского президента Владимира Путина.

По словам помощника президента Андрея Белоусова, цифра близка к ранее озвученной Счетной палатой.

Накануне глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что ведомство оценивает реализацию стратегических задач в ближайшие шесть лет примерно в восемь триллионов рублей.

По словам Белоусова, сейчас расчетами занимаются Минфин, Минэкономразвития и другие профильные ведомства.

Проект указа президента, определяющего национальные цели развития России до 2024 года, должен быть готов к 15 апреля. В числе поставленных задач - увеличение продолжительности жизни граждан РФ, рост их реальных доходов, снижение уровня бедности в два раза и другие.