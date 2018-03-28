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Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

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Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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14:51   28 Марта 2018
Россия
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Реализация послания Путина Федеральному собранию потребует восемь триллионов рублей

Реализация послания Путина Федеральному собранию потребует восемь триллионов рублей

Российские ведомства проводят расчеты по расходам на реализацию послания российского президента Владимира Путина.

По словам помощника президента Андрея Белоусова, цифра близка к ранее озвученной Счетной палатой.

Накануне глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что ведомство оценивает реализацию стратегических задач в ближайшие шесть лет примерно в восемь триллионов рублей.

По словам Белоусова, сейчас расчетами занимаются Минфин, Минэкономразвития и другие профильные ведомства.

Проект указа президента, определяющего национальные цели развития России до 2024 года, должен быть готов к 15 апреля. В числе поставленных задач - увеличение продолжительности жизни граждан РФ, рост их реальных доходов, снижение уровня бедности в два раза и другие.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #экономика #кремль #послание федеральному собранию
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