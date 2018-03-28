Суд арестовал арендатора сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Заводский районный суд Кемерова в среду арестовал на два месяца Надежду Судденок, являвшуюся арендатором сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ее обвиняют в оказании небезопасных услуг.

Об аресте Судденок ходатайствовал представитель следствия. При этом адвокаты остались несогласны с предъявленным обвинением и призвали суд избрать меру пресечения, которая не связана с заключением под стражу. Защита отмечает, что арендатор ТЦ не пыталась скрыться и не отказывается сотрудничать со следствием.

Пожар произошел в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в воскресенье. Согласно последним данным, в результате погибли 64 человека, в числе которых 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Кроме того, пострадали 76 человек, в числе которых 27 детей.