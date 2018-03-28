СК РФ попросил арестовать техдиректора компании-собственника ТЦ в Кемерове

Представитель Следственного комитета РФ попросил кемеровский суд арестовать технического директора компании, которой принадлежал сгоревший торговый центр. Арест должен продлить до 25 мая.

По информации ТАСС, представитель комитета призвала суд учесть тяжесть произошедшего. Следствие вынуждено «по крупицам» собирать документы, поскольку все бумаги сгорели во время пожара.

В суде напомнили, что некоторым спасавшимся удалось вышибить только один из закрытых выходов. Также из-за не отключенных лифтов люди падали в темноте, один человек застрял.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. Инцидент расследуют порядка 100 следователей СК РФ.