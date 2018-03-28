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Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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14:46   28 Марта 2018
Россия
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СК РФ попросил арестовать техдиректора компании-собственника ТЦ в Кемерове

СК РФ попросил арестовать техдиректора компании-собственника ТЦ в Кемерове

Представитель Следственного комитета РФ попросил кемеровский суд арестовать технического директора компании, которой принадлежал сгоревший торговый центр. Арест должен продлить до 25 мая.

По информации ТАСС, представитель комитета призвала суд учесть тяжесть произошедшего. Следствие вынуждено «по крупицам» собирать документы, поскольку все бумаги сгорели во время пожара.

В суде напомнили, что некоторым спасавшимся удалось вышибить только один из закрытых выходов. Также из-за не отключенных лифтов люди падали в темноте, один человек застрял.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. Инцидент расследуют порядка 100 следователей СК РФ.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #ск рф #политика #общество #пожар в кемерове
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