Тулеев попросил Путина помочь найти реальных виновников трагедии в ТЦ

Основных виновников - неважно, кем они работали - необходимо привлечь к ответственности, заявил губернатор Кемеровской области в видеообращении к президенту России Владимиру Путину.

В воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, жертвами которого стали 64 человека. Среди них 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

Тулеев попросил горожан не покидать город, пока реальных виновников трагедии не привлекли к ответственности. Он заметил, что наказание не должно свалиться на невиновного сотрудника ТЦ. Должна восторжествовать справедливость.