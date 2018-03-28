Совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Штенгелов решил вернуться в Россию

Главный инвестор и хозяин кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Денис Штенгелов собирается вернуться в Россию.

Об этом в среду сообщает РИА Новости. Как стало известно ранее, бенефициар торгового центра сейчас находится в Австралии. Именно он инвестировал деньги в строительство печально известного ТЦ, получая прибыль на продаже и сдаче в аренду торговых помещений.

Сам Штенгелов заявил о том, что он не вдавался в подробности оснащения здания системами оповещения о пожаре. Он также добавил, что не занимался строительством здания, а компания, в которой он имел долю, только выделяла на эти цели денежные средства. При этом Штенгелов сообщил, что проводит на территории России примерно половину своего времени, однако совсем недавно сомневался, стоит ли ему ехать в Кемерово.

Пламя вспыхнуло в четырехэтажном торговом центре в воскресенье. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, большая часть из них - дети. По всей стране 28 марта объявлен днем траура.