Остров лемуров и баобабов: почему туроператоры считают Мадагаскар перспективным направлением

Курорты Мадагаскара в скором времени могут стать такими же популярными, как Таиланд и Вьетнам.

О всех преимуществах отдыха на Мадагаскаре корреспонденту ФАН рассказала туроператор известной туристической компании. По ее словам, Мадагаскар может заинтересовать туристов наличием национальных парков с лемурами, которые считаются достопримечательностью острова и которых все так любят. Также Мадагаскар славится своей уникальной природой и ландшафтами, гейзерами и водопадами, а также уникальными озерами в кратерах потухших вулканов.

Собеседница ФАН также отметила, что с точки зрения безопасности ситуация на острове не идеальная, но контролируемая, а местные курорты - на мировом уровне.

Прямых рейсов из РФ на Мадагаскар нет, самым простым способом туда добраться является перелет через Париж. В общей сложности путь займет около 14 часов.