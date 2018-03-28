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Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

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Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

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Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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14:32   28 Марта 2018
Россия
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Африканских летчиков и техников обучат на авиазаводе в Улан-Удэ

Африканских летчиков и техников обучат на авиазаводе в Улан-Удэ

Летчики и техники из Африки смогут обучаться на АО «Улан-Удэнский авиационный завод», находящийся в составе холдинга «Вертолеты России» ГК «Ростех».

Помимо них, обучение смогут пройти специалисты из Китая, Монголии и стран Латинской Америки. Накануне организация получила новый сертификат на работу центра. Завод получил разрешение на обучение специалистов по техническому обслуживанию Ми-171А2. Документ выдан Росавиацией.

Преподаватели учебного центра в начале текущего года прошли теоретическое обучение на базе МВЗ им. М.Л.Миля, сообщил директор завода Леонид Белых. За счет Ми-171А2 организация расширила парк вертолетов, по которым ведется подготовка.

Центр при авиазаводе основан в 2007 году, а в 2008-м получил разрешение на переподготовку по вертолетам Ми-8АМТ (Ми-171). С 2014 года учебный центр расширил процесс до тренажерной и летной подготовки.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #общество #авиазавод улан удэ
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