Африканских летчиков и техников обучат на авиазаводе в Улан-Удэ

Летчики и техники из Африки смогут обучаться на АО «Улан-Удэнский авиационный завод», находящийся в составе холдинга «Вертолеты России» ГК «Ростех».

Помимо них, обучение смогут пройти специалисты из Китая, Монголии и стран Латинской Америки. Накануне организация получила новый сертификат на работу центра. Завод получил разрешение на обучение специалистов по техническому обслуживанию Ми-171А2. Документ выдан Росавиацией.

Преподаватели учебного центра в начале текущего года прошли теоретическое обучение на базе МВЗ им. М.Л.Миля, сообщил директор завода Леонид Белых. За счет Ми-171А2 организация расширила парк вертолетов, по которым ведется подготовка.

Центр при авиазаводе основан в 2007 году, а в 2008-м получил разрешение на переподготовку по вертолетам Ми-8АМТ (Ми-171). С 2014 года учебный центр расширил процесс до тренажерной и летной подготовки.