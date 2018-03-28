Песков: Точное число пропавших при пожаре в Кемерове озвучат после окончания следствия

Любая информация о трагедии в Кемерове не может считаться информацией от первоисточника, пока ведется следствие, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пожар в кемеровском торговом центре вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее сообщалось, что еще 38 человек считаются пропавшими без вести. Однако в среду, 28 марта, замглавы МЧС России Владлен Аксенов заявил, что пропавших при пожаре в ТЦ нет.

Отвечая на вопрос журналистов, какой информации верить в данной ситуации, представитель Кремля подчеркнул, что никакие данные о пропавших без вести не могут считаться окончательными и достоверными, пока не завершено следствие.