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Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

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14:11   28 Марта 2018
Россия
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Песков: Точное число пропавших при пожаре в Кемерове озвучат после окончания следствия

Песков: Точное число пропавших при пожаре в Кемерове озвучат после окончания следствия

Любая информация о трагедии в Кемерове не может считаться информацией от первоисточника, пока ведется следствие, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пожар в кемеровском торговом центре вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее сообщалось, что еще 38 человек считаются пропавшими без вести. Однако в среду, 28 марта, замглавы МЧС России Владлен Аксенов заявил, что пропавших при пожаре в ТЦ нет.

Отвечая на вопрос журналистов, какой информации верить в данной ситуации, представитель Кремля подчеркнул, что никакие данные о пропавших без вести не могут считаться окончательными и достоверными, пока не завершено следствие.

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Автор: Юлия Халус
#россия #пожар #песков #кемерово #новости
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