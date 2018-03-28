Словакия отзывает посла из Москвы

Словакия из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля отзывает посла из Москвы.

Об этом сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Напомним, в начале марта в городе Солсбери были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастна российская сторона. Однако РФ эти обвинения категорически отрицает, отмечая отсутствие каких-либо доказательств.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил о том, что обострение отношений Москвы и Лондона не является противостоянием России и мирового сообщества, которое гораздо больше, чем солидарные с британским руководством страны,