Черногория высылает российского дипломата из-за «дела Скрипаля»

Сотрудник дипломатической миссии должен покинуть страну в течение недели.

Также сообщается, что Подгорица отозвала согласие на работу в республике почетного консула Российской Федерации.

Накануне премьер Душко Маркович прокомментировал инцидент в Британии и выразил мнение, что все якобы указывает на то, что ответственность лежит на России. Однако даже не смог назвать город, где произошло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В понедельник 16 стран ЕС, а также США, Канада и прочие страны объявили о высылке российских дипломатов из-за инцидента со Скрипалем.