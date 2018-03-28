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15:28   28 Марта 2018
Россия
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Клинцевича просят пустить на Украину. Сенатор не знает, кому так «насолил»

Клинцевича просят пустить на Украину. Сенатор не знает, кому так «насолил»

Член Совета Федерации заверил«Политику Сегодня», что никогда не называл Крым украинским.

Грубой и беспринципной провокацией назвал член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич появление петиции, в которой президента Украины Петра Порошенко просят разрешить сенатору въехать на Украину. В тексте прошения утверждается, что российский политик якобы высказывался против вхождения Крыма в состав РФ и осуждал власти в России. 

Клинцевич: Не знаю, кому я насолил, что сочиняют небылицы о якобы моих проукраинских взглядах

Франц Клинцевич в беседе с ИА «Политика Сегодня» заявил, что кто-то ведет против него кампанию в России. 

«Это грубая, беспринципная провокация. Не могу понять, кому это нужно — проводить такую жесткую операцию против меня. Я что, такой важный госдеятель?  Не знаю, кому я так насолил. Явно, что петиция рассчитана на реакцию в России, чтобы здесь Клинцевичу не дали возможность выступать, отстаивать убеждения», — заявил сенатор. 

При этом он признался, что обеспокоен тем, как слухи о его «проукраинских» взглядах подхватили некоторые СМИ. 

«Меня больше беспокоит поведение наших информационных агентств, которые пытаются эксплуатировать эту тему. Никогда я не говорил, что Крым оккупирован. Это не соответствует моим убеждениям. Напротив,  я всецело поддержал итоги референдума в Крыму 2014 года и его вхождение в состав России».  

Петиция с просьбой разрешить «проукраинскому политику» Клинцевичу въехать на Украину появилась на на сайте глобальной платформы гражданских инициатив Change 26 марта. На данный момент ее подписали более двух тысяч человек.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #украина #крым #политика #петр порошенко #франц клинцевич
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