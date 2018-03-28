Клинцевича просят пустить на Украину. Сенатор не знает, кому так «насолил»

Член Совета Федерации заверил«Политику Сегодня», что никогда не называл Крым украинским.

Грубой и беспринципной провокацией назвал член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич появление петиции, в которой президента Украины Петра Порошенко просят разрешить сенатору въехать на Украину. В тексте прошения утверждается, что российский политик якобы высказывался против вхождения Крыма в состав РФ и осуждал власти в России.

Франц Клинцевич в беседе с ИА «Политика Сегодня» заявил, что кто-то ведет против него кампанию в России.

«Это грубая, беспринципная провокация. Не могу понять, кому это нужно — проводить такую жесткую операцию против меня. Я что, такой важный госдеятель? Не знаю, кому я так насолил. Явно, что петиция рассчитана на реакцию в России, чтобы здесь Клинцевичу не дали возможность выступать, отстаивать убеждения», — заявил сенатор.

При этом он признался, что обеспокоен тем, как слухи о его «проукраинских» взглядах подхватили некоторые СМИ.

«Меня больше беспокоит поведение наших информационных агентств, которые пытаются эксплуатировать эту тему. Никогда я не говорил, что Крым оккупирован. Это не соответствует моим убеждениям. Напротив, я всецело поддержал итоги референдума в Крыму 2014 года и его вхождение в состав России».

Петиция с просьбой разрешить «проукраинскому политику» Клинцевичу въехать на Украину появилась на на сайте глобальной платформы гражданских инициатив Change 26 марта. На данный момент ее подписали более двух тысяч человек.