МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

Власти Великобритании не заинтересованы в установлении исполнителей по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, это наводит на мысль о причастности к нему спецслужб Соединенного Королевства.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России, который приводит в среду РИА Новости. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что анализ совокупности всех обстоятельств говорит о незаинтересованности официального Лондона в выяснении подлинных мотивов преступления.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены британский шпион и его дочь. Великобритания утверждает, что к отравлению их веществом А234 имеет отношение российское государство, однако Москва эти обвинения категорически отрицает.