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Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

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Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

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Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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14:02   28 Марта 2018
Россия
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МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

Власти Великобритании не заинтересованы в установлении исполнителей по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, это наводит на мысль о причастности к нему спецслужб Соединенного Королевства.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России, который приводит в среду РИА Новости. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что анализ совокупности всех обстоятельств говорит о незаинтересованности официального Лондона в выяснении подлинных мотивов преступления.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены британский шпион и его дочь. Великобритания утверждает, что к отравлению их веществом А234 имеет отношение российское государство, однако Москва эти обвинения категорически отрицает.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #британия #политика #мид рф #дело скрипаля
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