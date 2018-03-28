Правительство отчитается перед Госдумой за шесть лет работы 11 апреля

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев 11 апреля выступит с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

Об этом он проинформировал на коллегии Минэкономразвития. Медведев отметил, что этот отчет будет особенным, потому что туда войдут не только результаты за 2017 год, но и итоги работы Кабмина за последние шесть лет.

Действующее правительство сформировалось в 2012 году. В мае после инаугурации российского президента в соответствии с законодательством Кабмин сложит свои полномочия, после чего президент выдвинет кандидатуру нового премьер-министра и сформирует новый состав правительства.

Медведев также отметил, что за последнее время российская экономика показала неплохую динамику - по итогам 2017 года рост ВВП составил 1,5%.