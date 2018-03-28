Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поручение главы государства Владимира Путина по встрече с американским коллегой Дональдом Трампом прорабатывается.

При этом у российской стороны нет информации о том, прорабатывается ли встреча со стороны Вашингтона, отметил представитель Кремля. Подготовкой к мероприятию должны заниматься глава МИД РФ Сергей Лавров и американский коллега Майк Помпео.

Сейчас Кремль не располагает информацией о встрече из-за высылки российских дипломатов рядом стран, в том числе и США. Все зависит от американской стороны, подчеркнул Песков. Москва же готова начать переговоры. Такое мнение не раз выражал Путин.