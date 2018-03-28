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Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

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13:55   28 Марта 2018
Россия
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Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

Песков заявил, что поручение Путина по встрече с Трампом остается в силе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поручение главы государства Владимира Путина по встрече с американским коллегой Дональдом Трампом прорабатывается.

При этом у российской стороны нет информации о том, прорабатывается ли встреча со стороны Вашингтона, отметил представитель Кремля. Подготовкой к мероприятию должны заниматься глава МИД РФ Сергей Лавров и американский коллега Майк Помпео.

Сейчас Кремль не располагает информацией о встрече из-за высылки российских дипломатов рядом стран, в том числе и США. Все зависит от американской стороны, подчеркнул Песков. Москва же готова начать переговоры. Такое мнение не раз выражал Путин.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #песков #политика #трамп #весь мир
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