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Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

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Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

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14:03   28 Марта 2018
Россия
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Матвиенко рассказала о зеркальном ответе на высылку российских дипломатов

Матвиенко рассказала о зеркальном ответе на высылку российских дипломатов

Спикер Совета Федерации уверена, что планы Лондона обречены на провал. 

Обвинения России в якобы отравлении Сергея Скрипаля - это продуманная акция, цель которой — сделать нашу страну «ручной и податливой». Об этом заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Матвиенко уверена, что планы Лондона обречены на провал. 

«Происходит беспрецедентная высылка дипломатов, но это всего лишь небольшая часть государств и причем тех государств, которые являются зависимыми. От них требуют, на них давят. Это просто антироссийская акция и исключать подобные акции и дальше мы не можем. Мы зеркально ответим с соблюдением паритета по числу дипломатов, хотя это не пойдет на пользу отношениям. Но не мы это начали», — сказала сенатор. 

При этом она уверена, что сотрудничество с парламентариями даже тех стран, которые выслали российских дипломатов, продолжится, и может быть станет еще активнее. Поскольку парламентарии - это представители народа.

«У нас более 200 независимых государств в мире. Группа стран, ополчившихся на Россию, это еще не весь мир. В Евросоюзе нет единства. Слова: «Мы верим Великобритании» — это не факты объективные. Мы это уже проходили, когда речь была о якобы у имеющимся химическом оружии у Ирака». 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #совет федерации #валентина матвиенко #высылка дипломатов
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