Отказ чиновников посетить ЧМ-2018 в России не испортит праздник, заявил Песков

Отказ официальных лиц от посещения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, вряд ли может негативно повлиять на спортивный праздник в целом.

Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Кроме того, он подчеркнул, что главное — не визит чиновников, а игра команд в ходе ЧМ.

Ранее 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и несколько других государств приняли решение о высылке российских дипломатов из-за дела британского шпиона Сергея Скрипаля. В частности, Вашингтон объявил о том, что США высылают 48 российских дипломатических работников и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генеральное консульство России в Сиэтле (штат Вашингтон). Кроме того, власти Великобритании и Исландии решили не посещать матчи чемпионата мира по футболу в РФ в этом году.