Мы в соц.сетях:
Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Эрдоган подтвердил, что Анкара не примет мер в отношении Москвы по «делу Скрипаля»

Эрдоган подтвердил, что Анкара не примет мер в отношении Москвы по «делу Скрипаля»

 Черногория высылает российского дипломата из-за «дела Скрипаля»

Черногория высылает российского дипломата из-за «дела Скрипаля»
Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Президент поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим при пожаре в Кемерове

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей

Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей
Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Премьер Украины выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

 Савченко претендует на пост президента Украины

Савченко претендует на пост президента Украины
Эрдоган подтвердил, что Анкара не примет мер в отношении Москвы по «делу Скрипаля»

Эрдоган подтвердил, что Анкара не примет мер в отношении Москвы по «делу Скрипаля»

 Черногория высылает российского дипломата из-за «дела Скрипаля»

Черногория высылает российского дипломата из-за «дела Скрипаля»
13:51   28 Марта 2018
Россия
45

Отказ чиновников посетить ЧМ-2018 в России не испортит праздник, заявил Песков

Отказ чиновников посетить ЧМ-2018 в России не испортит праздник, заявил Песков

Отказ официальных лиц от посещения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, вряд ли может негативно повлиять на спортивный праздник в целом.

Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Кроме того, он подчеркнул, что главное — не визит чиновников, а игра команд в ходе ЧМ.

Ранее 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и несколько других государств приняли решение о высылке российских дипломатов из-за дела британского шпиона Сергея Скрипаля. В частности, Вашингтон объявил о том, что США высылают 48 российских дипломатических работников и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генеральное консульство России в Сиэтле (штат Вашингтон). Кроме того, власти Великобритании и Исландии решили не посещать матчи чемпионата мира по футболу в РФ в этом году.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #песков #британия #политика #спорт #исландия #чм-2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей Россия
Трагическая ошибка: почему не стоит верить информации из социальных сетей
По последним данным, трагедия в Кемерове унесла жизни 64 людей, 41 из которых — дети. До конца следствия точные цифры названы не будут. Вот только неточных уже назвали достаточно.
15:33   28 Марта 2018
376
Клинцевича просят пустить на Украину. Сенатор не знает, кому так «насолил» Россия

Клинцевича просят пустить на Украину. Сенатор не знает, кому так «насолил»

15:28   28 Марта 2018
64
Матвиенко рассказала о зеркальном ответе на высылку российских дипломатов Россия

Матвиенко рассказала о зеркальном ответе на высылку российских дипломатов

14:03   28 Марта 2018
42
У Матвиенко  «тысячи вопросов» к трагедии в Кемерове Россия

У Матвиенко  «тысячи вопросов» к трагедии в Кемерове

13:39   28 Марта 2018
95
Новости smi2.ru
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

Управляющая «Зимней вишни» заявила, что ей докладывали о спасении всех людей из ТРЦ  

 Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

Депутат оставил фейки о трагедии в Кемерове на совести их распространителей

 Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией

Какие ваши доказательства. Над Лондоном взвился флаг борьбы с Россией