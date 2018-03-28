Кремль заявил о готовности России развивать отношения со всеми странами

Россия готова развивать отношения со всеми странами, в том числе с США, настолько, насколько готовы к этому ее оппоненты или партнеры.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, сохраняется ли у Путина желание проводить встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Песков подчеркнул, что после высылки российских дипломатов российская сторона по-прежнему открыта к диалогу, однако Кремль не обладает сведениями о позиции Вашингтона на этот счет.

Пресс-секретарь уточнил, что Путин в соответствии с договоренностью с Трампом, распорядился заняться подготовкой их встречи.