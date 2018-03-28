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13:33   28 Марта 2018
Россия
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Кремль заявил об отсутствии адекватных доказательств по делу Скрипаля

Кремль заявил об отсутствии адекватных доказательств по делу Скрипаля

Адекватных и вразумительных доказательств причастности российского государства к отравлению в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Москве представлено не было.

Такое заявление в среду в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что сообщения, которые публикуются в СМИ, где утверждается, что именно эта подробная информация якобы была представлена в качестве основных аргументов вряд ли выдерживает критику.

Напомним, 4 марта этого года в британском городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Власти Соединенного Королевства утверждают, что к их отравлению веществом А234 причастна Россия. При этом российская сторона обвинения категорически отрицает.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #песков #британия #политика #доказательства #дело скрипаля
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